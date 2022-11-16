العالم اليوم - بيان قمة العشرين: "الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي

انتم الان تتابعون خبر بيان قمة العشرين: "الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 09:22 صباحاً - أصدر زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بيانا ختاميا قالوا فيه إن الحرب في أوكرانيا تقوض الاقتصاد العالمي.

وقال البيان، إن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب في أوكرانيا لكن كانت هناك آراء أخرى، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.

وأكد أكبر عشرين اقتصادا في العالم في البيان المشترك أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها غير مسموح به".

كما رحب البيان بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأوضح البيان تصميم دول مجموعة العشرين على متابعة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.

وقال إن البنوك المركزية ستواصل في معايرة وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب.