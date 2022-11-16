سوناك: طلب زيادة رواتب الممرضات في بريطانيا ”لا يمكن تحمله”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن طلب زيادة المرتبات التي تطالب بها نقابة الممرضات "لا يمكن تحملها" لكنه أقر بأن الناس يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف -في حوار أجراه مع شبكة تليفزيونية بريطانية ونقلته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية الثلاثاء- "لدينا امتنان كبير لممرضاتنا، وفي الواقع جميع العاملين الآخرين في الخدمات الطبية، لما فعلوه ويفعلوه على مدى العامين الماضيين".

وأضاف "لكن ما تطلبه النقابات هو زيادة رواتب بنسبة 17 في المائة، وأعتقد أن معظم الأشخاص الذين يشاهدون سيتفهمون أن هذا لا يمكن تحمله والطريقة التي نتعامل بها مع هذه المواقف، لأنه بالطبع صعب وبالطبع الناس بالفعل يعانون، أن لدينا هيئة مستقلة تقدم توصيات إلى الحكومة حول ماهية التسوية العادلة".

وتابع سوناك المتواجد في بالي لحضور قمة مجموعة العشرين باندونيسيا، أن توصيات الهيئة المستقلة قد تم قبولها، مما يعني زيادة تبلغ قيمتها حوالي 1400 جنيه إسترليني للممرضة النموذجية.

وقال "في النهاية، تأتي هذه الأموال من دافعي الضرائب، والجميع يراقبون، وسيعرف كل شخص يشاهد أيضًا أنهم يعانون من ارتفاع الفواتير، وسيجرون تلك المحادثات مع أصحاب العمل حول ما هو في متناول اليد في هذه الظروف الصعبة."

وأضاف "لهذا السبب لدينا عملية مستقلة تقدم توصيات إلى الحكومة قبلتها الحكومة بالكامل وهذا هو السبب في أن وزير الصحة يتحدث إلى نقابة الممرضات الآن".

وتطالب الكلية الملكية للتمريض بزيادة الأجور بنسبة 5 في المائة فوق معدل التضخم، لكن الاتحادات الصحية الأخرى لم تحدد رقمًا لمطالبها.