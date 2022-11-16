نائب رئيس الأمن الروسي: روسيا ستنتزع ممتلكات شركات الدول التى ستقدم على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن بلاده ستضطر إلى انتزاع ممتلكات شركات الدول التي ستقدم على مصادرة أصولها الأجنبية بعد قرار الأمم المتحدة.

وقال مدفيديف - حسبما أفادت قناة الإخبارية الثلاثاء- "إذا تم اتخاذ إجراءات وطنية بشأن الأصول الروسية، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب الأموال من قبل الدول من مكان معروف، فلن يكون أمامنا خيار، سيكون من الضروري سحب الأموال بشكل نهائي من ممتلكات مستثمري القطاع الخاص من هذه البلدان، على الرغم من أنهم ليسوا مسؤولين عن تصرفات حكوماتهم".

وأشار إلى حقيقة أن الممتلكات في روسيا لهذه الشركات تزيد قليلا عن 300 مليار دولار، تكفي للتعويض عما سرق من روسيا.