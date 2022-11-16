ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 .

وأكد ترامب، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن خلال عهده حصلت الولايات المتحدة على مئات المليارات من الدولارات من الصين، قائلا إن "حدود الولايات المتحدة أصبحت مفتوحة وسندفع ثمنا باهظا لذلك، مضيفا أنه "عما قريب سنكون دولة عظيمة مجددًا".

ومن جانبه، رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، قائلا إن الرئيس الجمهوري السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن، في تغريدة من بالي حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: "دونالد ترامب خذل أمريكا".