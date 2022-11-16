ترامب يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية.. وبايدن يعلق

جدة - نرمين السيد - وأكد ترامب، فى تصريحات اليوم الأربعاء - أن خلال عهده حصلت الولايات المتحدة على مئات المليارات من الدولارات من الصين، قائلا إن "حدود الولايات المتحدة الآن أصبحت مفتوحة وسندفع ثمنا باهظا لذلك"، مضيفا أنه "عما قريب سنكون دولة عظيمة مجددًا".

ومن جانبه، رد الرئيس الأمريكى جو بايدن على إعلان ترامب ترشحه مرة أخرى للانتخابات الرئاسية، قائلا إن الرئيس الجمهورى السابق "خذل" بلاده خلال توليه منصبه.

وقال بايدن، فى تغريدة من بالى حيث كان يحضر اليوم الأخير لقمة مجموعة العشرين: "دونالد ترامب خذل أمريكا".