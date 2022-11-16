زيلينسكى: الضربات الصاروخية على أرض تابعة لـ الناتو تصعيد كبير من روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إن الضربات الصاروخية الروسية على أراض تابعة لحلف الناتو هى تصعيد واضح وذلك فى إشارة إلى سقوط صواريخ قرب الحدود الاوكرانية البولندية.





وأضاف زيلينسكى - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية أمس الثلاثاء - أن الضربات الجديدة التى نفذتها روسيا "صفعة" لمجموعة العشرين.

ومن جانبه، قال حلف شمال الأطلسى "الناتو" إنه يتحقق من تقارير عن سقوط صواريخ فى بولندا، لافتا إلى أنه يتم التنسيق عن كثب مع حليفتنا بولندا بعد الأنباء عن سقوط صواريخ على اراضيها.

يأتى هذا فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية توجيه أى ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.