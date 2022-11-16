الصين تسجل 20199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 07:28 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن الصين سجلت 20199 إصابة بفيروس كورونا في 15 نوفمبر تشرين الثاني منها 1623 إصابة مصحوبة بأعراض و18576 بلا أعراض.

وسجلت الصين 17909 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 1661 مصحوبة بأعراض و16248 دون أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، مثل اليوم السابق، ليظل عددها عند 5226.

وحتى أمس الثلاثاء، سجل بر الصين الرئيسي 277043 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 197 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض، و174 حالة دون أعراض. وتم تسجيل 303 إصابات مصحوبة بأعراض و159 دون أعراض في اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الحكومة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت حالتين مصحوبتين بأعراض بينما سجلت 14 حالة دون أعراض. وفي اليوم السابق، لم تسجل شنغهاي أي إصابة مصحوبة بأعراض وسجلت 16 حالة دون أعراض.

كما سجلت قوانغتشو، التي تقع في جنوب الصين ويبلغ عدد سكانها 19 مليون نسمة تقريبا، 158 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و6138 إصابة دون أعراض. وتم تسجيل 147 إصابة مصحوبة بأعراض و4977 إصابة دون أعراض في اليوم السابق.

وقالت السلطات المحلية في مدينة تشينغتشو الصناعية الكبرى إنها سجلت 200 حالة مصحوبة بأعراض و1650 بلا أعراض. وفي اليوم السابق، تم تسجيل 148 إصابة بأعراض و2102 إصابات دون أعراض.