COP27.. لبنان ومجلس الطاقة العالمى يبحثان طرق التحول لـ الطاقة المتجددة

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش مشاركة فياض فى قمة المناخ (COP27) المنعقد حاليا بشرم الشيخ.
وأكدت وزارة الطاقة اللبنانية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع تناول أهمية التحول ودور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى تأمين الأمن الطاقوى خصوصا فى ظل وجود أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يعانون من "فقر الطاقة" فى ظل اهتزاز أمن الطاقة فى أوروبا وفى أنحاء أخرى من العالم.
على صعيد متصل، اجتمع الوزير فياض مع وفد ألمانى فى إطار التعاون القائم ضمن برنامج Cool Up الممول من مبادرة المناخ الدولية (IKI) فى الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك.
وأكد فياض أهمية هذا البرنامج من ناحية إدخال مفاهيم التبريد المستدام واستخدام الغازات الصديقة للبيئة مما يساعد لبنان على تطبيق بنود اتفاقية كيجالى من خلال تطوير السياسات ذات الصلة.
وشدد فياض على ضرورة إزالة حاجز التكنولوجيا والعوائق التقنية وضمان وجودها مما يسمح بوصولها بسهولة إلى كل الأسواق ومنها لبنان.
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