الصحة الكندية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن الإنفلونزا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات وكالة الصحة العامة الكندية، تسجيل ارتفاع سريع فى وتيرة حالات الإصابة بـ الإنفلونزا فى جميع أنحاء البلاد، حيث أظهرت البيانات أن النسبة الأسبوعية للاختبارات الإيجابية للانفلونزا من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر ارتفعت إلى 11.7 فى المائة، من 6.3 فى المائة فى الأسبوع السابق.
وأوصى كبير المسؤولين الطبيين فى مقاعة أونتاريو الرئيسية بارتداء الأقنعة فى القاعات المغلقة فى محاولة للحد من أزمة ارتفاع حالات الدخول للمستشفيات فى المقاطعة، لكنه لم يصل إلى حد التفويض.
وأضاف أن المستشفيات فى جميع أنحاء البلاد مثقلة بالفعل بالأنفلونزا و"كوفيد 19" وغيرها من الإصابات، مما يؤدى إلى تزايد الدعوات إلى إعادة ارتداء الأقنعة.
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