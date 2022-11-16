نائب بالدوما الروسى: قوات أوكرانية قد تكون متورطة فى انفجار بولندا

جدة - نرمين السيد - قال نائب مجلس الدوما الروسى ميخائيل شيريميت، إن القوات الأوكرانية قد تكون متورطة فى الانفجار الذى وقع شرق بولندا، للاستفادة من الاستفزازات لاستدراج دول الناتو إلى مواجهة روسيا.





وأضاف شيريميت - فى تصريح نقلته وكالة أنباء نوفوستى الروسية - " روسيا تمتلك أسلحة فائقة الدقة ويتم استبعاد أى استهداف لأراضى بولندا .. معربا عن اعتقاده بأن روسيا تتعامل مع استفزاز رخيص تخطط له القوات الأوكرانية، والغرض منه هو جر دول الناتو رسميا إلى النزاع فى أوكرانيا". ووفقا للنائب الروسى فإنه من الممكن أيضا أن تكون القوات الأوكرانية قد هاجمت الحدود مع بولندا بموافقة أجهزة المخابرات الغربية، بحيث يكون لدى الناتو رسميا سبب لإرسال قواته إلى أراضى أوكرانيا .. مشيرًا إلى أن الناتو يسعى لإضفاء الشرعية على أفعاله على الأراضى الأوكرانية من أجل تبرير العدوان على روسيا.

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