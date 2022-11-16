جدة - نرمين السيد - وأعرب الاتحاد الأوروبى، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية، عن صدمته؛ بسبب الأنباء عن مقتل أشخاص بعد سقوط صواريخ فى بولندا. وكانت قناة "إكسترا نيوز" قد أفادت، فى نبأ عاجل لها، مساء امس الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الروسية قالت إنها لم توجه أى ضربات صاروخية ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول إجراء من الاتحاد الأوروبى بعد قصف بولندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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