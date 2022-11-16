فوز مرشح لبنان لـ منصب قاضٍ بمحكمة الاستئناف الأممية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية فوز المرشح اللبنانى نسيب زيادة، الثلاثاء، بمنصب قاضٍ لدى محكمة استئناف الأمم المتحدة لفترة سبع سنوات، بأعلى نسبة تصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بعد أن حاز على 108 أصوات.





وأكدت الوزارة أن هذا الفوز جاء نتيجة حملة قادتها بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك لحشد الدعم للدكتور زيادة الذى يشغل حاليًا منصب رئيس المحكمة الإدارية لصندوق النقد الدولى. ووجهت الخارجية اللبنانية الشكر لكافة الدول التى دعمت المرشح اللبنانى خصوصًا مملكة البحرين التى تبنت الترشيح ودعمته، موضحة أنها المرة الأولى التى تفوز فيها شخصية عربية بهذا المنصب.

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