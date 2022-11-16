الصحة اللبنانية: تسجيل وفاة جديدة بالكوليرا و168 حالة اشتباه

جدة - نرمين السيد - كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة بـ الكوليرا ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 19 حالة منذ ظهور الوباء فى لبنان يوم 5 أكتوبر الماضى.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الحالات المؤكدة ليوم أمس بلغ 14 حالة، فيما ارتفع عدد الأسرة المستخدمة لعلاج حالات الكوليرا المثبتة والمشتبه بها إلى 72 سريرا بزيادة قدرها 18 سريرا عن العدد المعلن يوم الاثنين.

على صعيد متصل، بلغ إجمالى المواطنين الذين تم تلقيحهم باللقاح الواقى من الكوليرا 89 ألفًا و941 حتى أمس فى اليوم الثالث للحملة الوطنية للتلقيح ضد الكوليرا والتى انطلقت يوم السبت الماضى.