العالم اليوم - بايدن يستبعد قصف الأراضي البولندية بصاروخ أطلق من روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 04:21 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا قد أُطلق من روسيا، متعهدا بتقديم كل الدعم للسلطات البولندية.

جاء ذلك عقب اجتماع جمعه بقادة دول حليفه على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي.

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