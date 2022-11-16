عاجل.. أول تعليق من الرئيس البولندى على القصف الصاروخى

جدة - نرمين السيد - القصف الصاروخي على بولندا

وقال فى تصريحات صحفية، منذ قليل، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا يوجد دليل واضح أو قاطع على من قام بإطلاق الصواريخ التى سقطت شرق البلاد.

وأضاف الرئيس البولندى: "نحن نعلم أن هجوما صاروخيا روسيّا على أوكرانيا استمر طوال اليوم، ولكن ليس لدينا أى دليل محدد على هوية من أطلق الصواريخ التى سقطت فى بلادنا حتى الآن".

ولفت إلى أنه لا تزال التحقيقات جارية، وأعتقد أن المحققين سيكتشفون ذلك، متابعا: "الصواريخ على الأرجح روسية الصنع".