عاجل.. أول تعليق من الرئيس البولندى على القصف الصاروخى

جدة - نرمين السيد - القصف الصاروخي على بولندا
وقال فى تصريحات صحفية، منذ قليل، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا يوجد دليل واضح أو قاطع على من قام بإطلاق الصواريخ التى سقطت شرق البلاد.
وأضاف الرئيس البولندى: "نحن نعلم أن هجوما صاروخيا روسيّا على أوكرانيا استمر طوال اليوم، ولكن ليس لدينا أى دليل محدد على هوية من أطلق الصواريخ التى سقطت فى بلادنا حتى الآن".
ولفت إلى أنه لا تزال التحقيقات جارية، وأعتقد أن المحققين سيكتشفون ذلك، متابعا: "الصواريخ على الأرجح روسية الصنع".
زيلينسكى
وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الضربات الصاروخية الروسية على أراض تابعة لحلف الناتو هى تصعيد واضح وذلك فى إشارة إلى سقوط صواريخ قرب الحدود الأوكرانية البولندية.
وأضاف زيلينسكى، أن الضربات الروسية الجديدة "صفعة" لمجموعة العشرين.
ومن جانبه، قال حلف شمال الأطلسى "الناتو" إنه يتحقق من تقارير عن سقوط صواريخ فى بولندا، لافتا إلى أنه يتم التنسيق عن كثب مع حليفتنا بولندا بعد الأنباء عن سقوط صواريخ على اراضيها.
يأتى هذا فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية توجيه أى ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.
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