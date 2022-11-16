انقطاع الكهرباء فى أجزاء من غرب أوكرانيا

وكتب جمايلى، فى منشور بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام": "كانت هناك ضربتان على المجتمع الإقليمى فى خميلنيتسكى".. مُشيرًا إلى انقطاع التيار الكهربائى فى أجزاء من المدينة على إثر هذه الضربات.
يُذكر أنه فى وقت سابق من اليوم تم إصدار تحذير جوى فى جميع أنحاء أوكرانيا، حيث تم الإبلاغ عن انفجارات فى كييف، وكذلك فى خاركوف وسومى وأوديسا ومناطق أخرى.. وانقطعت الكهرباء فى خاركوف ولفوف وبعض المناطق الأخرى، بينما بقيت مدينة زهيتوميربدون كهرباء وماء.
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.
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