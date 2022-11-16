«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أكثر دول أوروبا تعرضا للإرهاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وذكر التقرير أن فرنسا أكثر الدول الأوروبية معاناة من الإرهاب، حيث تعرضت لـ44% من الهجمات الإرهابية فى أوروبا، وسجلت 80 هجوما حصد 330 حالة وفاة بين عامى 1979 و2021.
وأغلب الهجمات استهدفت مؤسسات شرطية وعسكرية فرنسية، ونفذها حزب مسلمى فرنسا وهو الفرع الفرنسى لجماعة الإخوان الإرهابية.
ثم تأتى بعدها بريطانيا، ويعيش فيها أهم قيادات الإخوان منذ سنوات، وتعد مرتعًا آمنا لقيادات الجماعة، وتضم كبريات الشركات المعنية بتمويل التنظيم فى أوروبا، والذى يمتلك تمتلك 60 منظمة داخل بريطانيا.
وتأتى ألمانيا بعد ذلك، حيث بدأ تواجد الإخوان فيها على يد سعيد رمضان صهر حسن البنا، كما تعد مدينة «بون» الأكثر تضررا من العمليات الفردية والجماعية.
ويسيطر الإخوان على منظمات عديدة لنشر الأفكار المتطرفة هناك، وتعمل الجماعة على تنصيب النساء بشكل صورى لإضفاء التسامح.
وتأتى النمسا بعد ذلك، إذ تعد جماعة الإخوان الأقوى تأثيرا وتوغلا داخل البلاد، وبدأ الإخوان مخطط التوغل بالنمسا فى ستينات القرن الماضى.
وتسيطر الجماعة فى النمسا على منظمات تعمل لأغراض إنسانية، ولجأ الإخوان للاستثمار فى النمسا لمنع السلطات من التعرض لها.
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