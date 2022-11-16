مدفيديف: روسيا ستنتزع ممتلكات شركات الدول التى ستقدم على مصادرة أصولها

جدة - نرمين السيد - وقال مدفيديف: "إذا تم اتخاذ إجراءات وطنية بشأن الأصول الروسية، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسحب الأموال من قبل الدول من مكان معروف، فلن يكون أمامنا خيار، سيكون من الضرورى سحب الأموال بشكل نهائى من ممتلكات مستثمرى القطاع الخاص من هذه البلدان، على الرغم من أنهم ليسوا مسؤولين عن تصرفات حكوماتهم".

وأشار إلى حقيقة أن الممتلكات فى روسيا لهذه الشركات تزيد قليلا عن 300 مليار دولار، تكفى للتعويض عما سرق من روسيا.