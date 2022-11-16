جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان له، مساء أمس الثلاثاء، إن واشنطن تتواصل مع الحكومة البولندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن سقوط صواريخ روسية.

وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال البيت الأبيض "لا يمكننا تأكيد التقارير الواردة من بولندا حول سقوط صواريخ روسية بالأراضى البولندية". وأدت صواريخ روسية سقط على منطقة حدودية بين أوكرانيا وبولندا، إلى مقتل شخصين بولنديين. وتعرضت عدة مدن أوكرانية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخى، أدى إلى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق الأوكرانية، وكذلك مولدوفا التى تتغذى بعض مناطقها بالتيار الكهرباء من أوكرانيا. وأدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا اليوم الثلاثاء. وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان -فى بيان نقلته قناة (سى إن إن) الأمريكية- "لم يغب عن بالنا أنه فى الوقت الذى يجتمع فيه قادة العالم فى قمة مجموعة العشرين فى بالى لمناقشة قضايا بالغة الأهمية لحياة الناس حول العالم وسبل عيشهم، تهدد روسيا مجددا تلك الأرواح وتدمر البنى التحتية الحيوية فى أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بايدن يجرى اتصالا هاتفيا بـ الرئيس البولندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.