العالم اليوم - بلجيكا ترفض تسليم الداعية المغربي حسن إيكويسن إلى فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 01:22 صباحاً - أكدت محكمة الاستئناف في مونس في بلجيكا رفض تسليم الداعية المغربي حسن إيكويسن الذي يطالب به القضاء الفرنسي بعد تهرّبه من أمر بالطرد نهاية الصيف، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في مونس.

وأكدت المحكمة قراراً صادراً عن محكمة تورناي الابتدائية في 21 أكتوبر.

وقال نائب المدعي العام فرانسوا ديمولين لوكالة فرانس برس إن "المحكمة تعتبر أن الوقائع التي تستند إليها مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة في 31 أغسطس 2022 لا تشكل جريمة بموجب القانون البلجيكي".

واضاف "نتيجة لذلك لم يتم تنفيذ مذكرة التوقيف الاوروبية كما كانت قررت المحكمة".

وقال محاميا الإمام لوسي سيمون ونيكولا كوهين "إنه انتصار للقانون".

وأوقفت السلطات البلجيكية في 30 سبتمبر الإمام المغربي حسن إيكويسن الملاحق من قبل فرنسا بسبب تصريحات اعتُبرت "مخالفة لقيم الجمهورية".

وتوارى الإمام عن الأنظار منذ قرار مجلس الدولة السماح بطرده في نهاية أغسطس، ثم صدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه عن قاض للتحقيق في فالنسيان (شمال) بتهمة "التهرب من تنفيذ قرار الترحيل".