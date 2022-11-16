عاجل.. الاتحاد الأوروبى: نقف مع بولندا بعد تقارير قصفها

جدة - نرمين السيد - وشنت القوات الروسية، اليوم الثلاثاء، هجوما صاروخيا على عدة مدن أوكرانية منها العاصمة كييف، طال بعضه مناطق حدودية بين أوكرانيا وبولندا مما أدى لسقوط قتيلين بولنديين.

وأثار الحادث الرأى العام العالمى وعبرت الدول الغربية عن متابعتها للأحداث بقلق، فيما نفت روسيا أن تكون وجهت أى ضربات صاروخية إلى بولندا.