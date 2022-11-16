حزب الكتائب اللبنانية: نرفض عقد جلسات تشريعية فى ظل الفراغ الرئاسى

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب الكتائب اللبنانية رفض الحديث عن عقد جلسات تشريعية فى ظل الفراغ الرئاسى، معتبرا أن أى خطوة فى هذا الإطار يعد عملا لا دستورى ومرفوض يرمى إلى إطالة أمد الفراغ والإمساك بالاستحقاق وبالبلد والإبقاء على المؤسسات رهينة منطق الاستقواء بقوى الأمر الواقع.





جاء ذلك فى بيان للحزب مساء اليوم عقب اجتماع المكتب السياسى لحزب الكتائب اليوم برئاسة رئيس الحزب النائب سامى الجميّل. وأكد الحزب تمسكه بالدستور اللبنانى الناظم للحياة الديمقراطية وبمواده التى تنص بوضوح على وجوب انتخاب رئيس من دون تعطيل مشددا على ضرورة إبقاء جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أن ذلك هو المدخل الوحيد لتشكيل السلطة التنفيذية وإعادة الانتظام إلى عمل المؤسسات. ورأى المكتب السياسى أن جلسات الانتخاب الأسبوعية بإدارتها الحالية مضيعة للوقت، مستنكرا العمل التخريبى الذى لحق بمركز التزلج فى منطقة الأرز محذرا من استغلال الأجواء المشحونة التى خلفها هذا الاعتداء لإثارة العصبيات الطائفية داعيا القوى الأمنية إلى التعامل الحازم مع الموضوع وإلقاء القبض على الفاعلين لإنزال أشد العقوبات بهم.

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