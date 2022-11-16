الداخلية التونسية: سخرنا كل الإمكانيات الضرورية لتأمين القمة الفرنكفونية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية، أن الوزارة سخرت كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لتأمين فعاليات الدورة 18 للقمة الفرنكفونية التى تعقد بجزيرة جربة يومى 19 و20 نوفمبر الجارى.





وقال بوزغاية - فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء - إنه تم تشكيل 15 لجنة أمنية لضبط المنظومات الأمنية الخاصة، مثل تأمين المطارات واستقبال الوفود المشاركة بالقمة، وتأمين مقرات إقامتهم ومواكب سيرهم والمحاور المرورية.

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