سوناك: طلب زيادة رواتب الممرضات فى بريطانيا «لا يمكن تحمله»

جدة - نرمين السيد - وأضاف -فى حوار أجراه مع شبكة تليفزيونية بريطانية ونقلته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية الثلاثاء- "لدينا امتنان كبير لممرضاتنا، وفى الواقع جميع العاملين الآخرين فى الخدمات الطبية، لما فعلوه ويفعلوه على مدى العامين الماضيين".

وأضاف: "لكن ما تطلبه النقابات هو زيادة رواتب بنسبة 17 فى المائة، وأعتقد أن معظم الأشخاص الذين يشاهدون سيتفهمون أن هذا لا يمكن تحمله والطريقة التى نتعامل بها مع هذه المواقف، لأنه بالطبع صعب وبالطبع الناس بالفعل يعانون، أن لدينا هيئة مستقلة تقدم توصيات إلى الحكومة حول ماهية التسوية العادلة".

وتابع سوناك المتواجد فى بالى لحضور قمة مجموعة العشرين باندونيسيا، أن توصيات الهيئة المستقلة قد تم قبولها، مما يعنى زيادة تبلغ قيمتها حوالى 1400 جنيه إسترلينى للممرضة النموذجية.

وقال: "فى النهاية، تأتى هذه الأموال من دافعى الضرائب، والجميع يراقبون، وسيعرف كل شخص يشاهد أيضًا أنهم يعانون من ارتفاع الفواتير، وسيجرون تلك المحادثات مع أصحاب العمل حول ما هو فى متناول اليد فى هذه الظروف الصعبة".

وأضاف: "لهذا السبب لدينا عملية مستقلة تقدم توصيات إلى الحكومة قبلتها الحكومة بالكامل وهذا هو السبب فى أن وزير الصحة يتحدث إلى نقابة الممرضات الآن".

وتطالب الكلية الملكية للتمريض بزيادة الأجور بنسبة 5 فى المائة فوق معدل التضخم، لكن الاتحادات الصحية الأخرى لم تحدد رقمًا لمطالبها.