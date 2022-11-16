رئيس الوزراء البريطانى يوقع عقد بناء خمس سفن حربية جديدة

وسيتم بناء السفن الحربية الجديدة فى جلاسكو، باسكتلندا، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.. حيث تتوقع الحكومة البريطانية الانتهاء من بناء جميع السفن بحلول منتصف عام 2030، مع دخول الأولى الخدمة بحلول نهاية عام 2028 - بشرط عدم حدوث أى تأخير.
وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء أن شركة "بى إيه إى سيستمز" ستقوم ببناء السفن الجديدة، بالإضافة إلى السفن الثلاث التى يتم تصنيعها بالفعل بعد صفقة مماثلة فى عام 2017.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة ستمضى قدما، وذلك أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين فى بالى، بإندونيسيا.. وقال إن: "تصرفات روسيا تعرضنا جميعًا للخطر.. نظرًا لأننا نقدم للشعب الأوكرانى الدعم الذى يحتاجه، فإننا نسخر أيضًا اتساع وعمق خبرة المملكة المتحدة لحماية أنفسنا وحلفائنا."
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الصفقة ستدعم 1700 وظيفة فى اسكتلندا خلال العقد المقبل.
ويجرى بالفعل تصنيع السفن "إتش إم إس بلفاست" و"إتش إم إس كارديف" و"إتش إم إس جلاسكو" فى صفقة بقيمة 3.7 مليار جنيه استرلينى.
كما سيتم تسمية السفن الخمس الجديدة على اسم مدن المملكة المتحدة، وتشمل "إتش إم إس بيرمنجهام، و"إتش إم إس نيوكاسل"، و"إتش إم إس إدنبره" و"إتش إم إس لندن" و"إتش إم إس شيفيلد" – حيث تمت تسمية الفرقاطة الأخيرة على اسم مدمرة من "تايب 42" التى تعرضت لهجوم قاتل خلال حرب فوكلاند قبل أربعين عامًا.
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