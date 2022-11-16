زيلينسكى: الضربات الروسية الجديدة صفعة لمجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن الضربات الصاروخية الروسية على أراض تابعة لحلف الناتو هى تصعيد واضح وذلك فى إشارة إلى سقوط صواريخ قرب الحدود الأوكرانية البولندية.





وأضاف زيلينسكى، أن الضربات الروسية الجديدة "صفعة" لمجموعة العشرين.

ومن جانبه، قال حلف شمال الأطلسى "الناتو" إنه يتحقق من تقارير عن سقوط صواريخ فى بولندا، لافتا إلى أنه يتم التنسيق عن كثب مع حليفتنا بولندا بعد الأنباء عن سقوط صواريخ على اراضيها.

يأتى هذا فى وقت نفت فيه وزارة الدفاع الروسية توجيه أى ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية من قبل القوات المسلحة الروسية.