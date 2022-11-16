عاجل.. بولندا ترفع مستوى جاهزية قواتها العسكرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد ما أفادته تقارير بولندية بسقوط صواريخ روسية، على منطقة حدودية بين أوكرانيا وبولندا، أسفر عن مقتل بولنديين. واتهم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينكسي روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا، وطلبت أوكرانيا عقد قمة لحلف الناتو "فورا" بشأن تداعيات سقوط الصواريخ داخل الأراضى البولندية العضو فى حلف شمال الأطلسى.

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