العالم اليوم - البنتاغون يعقد اجتماعات "مفتوحة" حول سقوط الصواريخ في بولندا

انتم الان تتابعون خبر البنتاغون يعقد اجتماعات "مفتوحة" حول سقوط الصواريخ في بولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - قال مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية لـ "دوت الخليج"، إن رئاسة هيئة أركان القوات المشتركة تعقد اجتماعات، وصفها بـ "المفتوحة"، لمتابعة الهجوم الصاروخي الروسي على بولندا، بمشاركة رئيس الاركان الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع لويد أوستن وقادة قيادة أوروبا "يوكوم" ورؤساء أسلحة القوات المسلحة المختلفة وبحضور من مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الـ "دي أي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية الـ سي أي إيه.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاجتماعات تُعقد الان في قاعة قيادة الـ "Tank" داخل البنتاغون، وهي غرفة العمليات التي يمكن ان تقرر تنفيذ أوامر الرئيس الأميركي جو بايدن العسكرية فيما لو دعت الحاجة.

وختم المسؤول، أن قادة البنتاغون على تواصل دائم الآن مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض، وأن لا قرار محددا للرد على الاعتداء الروسي، إلا أن الخطوات المستقبلية سيتم تنسيقها - وعلى حدّ قوله - بالقيادة العليا لحلف شمال الاطلسي - ناتو.

وردا على سؤال لـ "دوت الخليج"، عمّا إذا سيتم التواصل مع وزارة الدفاع الروسية، أوضح المسؤول، أن واشنطن ستُبقي على الخط الساخن مفتوحا مع الكرملين لمنع انزلاق الأمور وتفادي أي صدام غير مقصود.

ولم يستبعد المسؤول، اللجوء - إذا دعت الحاجة - إلى خطط الطوارئ الموضوعة مسبقا للتعامل مع سيناريوهات مفاجئة قد يلجأ إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.