مقتل شخصين بسقوط صاروخين على بولندا

مقتل شخصين بسقوط صاروخين على بولنداقالت وسائل إعلام بولندية، الثلاثاء، إن صاروخين اثنين، أطلقتهما روسيا لاستهداف مواقع في أوكرانيا، سقطا في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية وأوديا بحياة شخصين اثنين، فيما أعلنت روسيا أنها لم تنفذ أية غارات قرب الحدود الأوكرانية البولندية.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية التقارير التي أوردتها وسائل إعلام بولندية ومسؤولين، بشأن سقوط صواريخ روسية داخل بولندا، بمثابة "استفزاز متعمد لتصعيد الوضع".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن قواتها لم تنفذ أي غارات جوية على أهداف قريبة من الحدود الأوكرانية البولندية.

وأوضحت أن الحطام الذي تم العثور عليه في مكان الحادث "لا علاقة له بالأسلحة الروسية".

وجاء البيان الروسي بعد أن أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن "رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الأمن والدفاع الحكومية".

وأعلنت الحكومة البولندية لاحقاً رفع درجة التأهب لقواتها العسكرية، وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية: "إننا نتحقق مما إذا كنا بحاجة إلى تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو"، والذي ينص على أن "أعضاء الحلف يتشاورون سوياً بشأن ما إذا كانت وحدة أراضي أحد البلدان أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدد".

وأفاد راديو "زيت" (ZET) المحلي أن الصاروخين المذكورين سقطا على أراضي قرية بشيفودوف في منطقة ليوبليانا في بولندا، ما أودى بحياة شخصين اثنين.

واشنطن: ننتظر استيضاح الحقائق

في واشنطن، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد التقارير بشأن سقوط صاروخين روسيين في بولندا.

وأضاف البيت الأبيض أنه يعمل مع الحكومة البولندية للحصول على معلومات أكثر بهذا الشأن.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إنها تتعامل بشكل جاد مع هذه التقارير، "لكن لن نستبق الأمور بشأن تقارير عن سقوط الصواريخ الروسية في بولندا وسننتظر لاستيضاح الحقائق".

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر في إيجاز صحفي: "لن ندخل في افتراضات حول الرد على سقوط صواريخ روسية في بولندا، لكننا ملتزمون بتعهداتنا بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو".

وأضاف: "سنواصل تزويد حلفائنا الأوكرانيين بتقييماتنا عن الوضع على أرض المعركة".

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتحدث إلى مجموعة من الشركاء عن التقارير الواردة من بولندا، والتي أشارت إلى سقوط صاروخين روسيين داخل بولندا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأشار متحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن التقارير القادمة من بولندا "مقلقة للغاية"، مضيفاً: "نعمل على تحديد ما حدث، وبعدها نحدد الخطوات التالية المناسبة".

وأعلن حلف شمال الأطلسي أنه يتحقق من" تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا، مؤكداً أنه يعمل عن كثب مع وارسو العضو في الحلف، وفق ما ذكره مسؤول.

وقال المسؤول في الناتو، طالباً عدم الكشف عن هويته: "إننا ننظر في تلك التقارير وننسق عن كثب مع حليفتنا بولندا".وكالات