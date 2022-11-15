بعد سقوط صاروخين روسيين في بولندا.. البنتاجون: ملتزمون بالدفاع عن كل شبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:33 مساءً - صرحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأنها لم تتأكد من تقارير تفيد بسقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا.

وأضاف البنتاجون، في بيان له اليوم الثلاثاء على هامش وقوع صاروخين روسيين طائشين على الأراضي البولندية، أن الولايات المتحدة لن تدخل في افتراضات حول الرد على سقوط صواريخ روسية في بولندا لكننا سندافع عن أراضي حلف الناتو.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، ونتعامل بجدية مع التقارير التي تحدثت عن سقوط صاروخين روسيين داخل الأراضي البولندية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن هناك عشرات الآلاف من الجنود الروس لا يزالون على الأراضي الأوكرانية.

وقد أفادت إذاعة راديو ZET البولندية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شخصين بعد سقوط صواريخ علي أراضي بولندا.

وذكرت وسائل إعلام محلية إقلاع مقاتلتين من سلاح الجو البولندي من مطار توماسو-لوبليسكي حيث وصل ممثلون عن الجيش والنيابة العامة إلى موقع سقوط الصواريخ.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” قال مسؤول كبير في المخابرات الأمريكية: إن "الصواريخ الروسية عبرت إلى بولندا العضو في الناتو، مما أسفر عن مقتل شخصين".

ومنذ قليل، قالت إذاعة راديو ZET البولندية، إن صاروخين سقطا على أراضي بولندا على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضحت أن "صاروخين سقطا في منطقة مأهولة بالسكان في برزيودوف بمقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا".