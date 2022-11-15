الصين: مستعدون للوساطة بين موسكو وكييف

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الخارجية الصينى، خلال لقاء بنظيره الأوكرانى، أن تأكيد موسكو بعدم دخولها حربًا نووية يعد "موقفًا مسؤولًا"، مشيرًا إلى أن بكين سوف تتابع دورها البنّاء فى أى محادثات سلام بين موسكو وكييف.
وأسفر اجتماع قادة مجموعة العشرين، عن مسودة أثبتت إدانة معظم الأعضاء للحرب فى أوكرانيا.
وأظهرت المسودة أن أعضاء مجموعة العشرين أعربوا أيضًا عن قلقهم العميق إزاء التحديات التى يواجهها الأمن الغذائى العالمى، من خلال تصعيد التوترات، داعين ضرورة استقلالية البنك المركزى، لضمان استمرار جهودهم لكبح جماح التضخم المرتفع.
وأفضت المسودة إلى أن معظم الأعضاء أدانوا بشدة الحرب فى أوكرانيا، وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة، وتؤدى إلى تفاقم الهشاشة القائمة فى الاقتصاد العالمى.
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