عاجل.. تركيا: اشتعال سيارتين فى حى الفاتح بإسطنبول

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات التركية، اعتقال 46 شخصا على صلة بانفجار إسطنبول الذى وقع أمس الأحد، بشارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، وهو طريق للمشاة شهير بوجود السياح والمحليين به وتصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم.

ومن جانبه قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان-فى كلمة متلفزة- إن منفذى التفجير الإرهابى فى شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب لهم.