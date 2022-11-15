عاجل.. أول تعليق من «الناتو» بعد سقوط صواريخ روسية فى بولندا

جدة - نرمين السيد - وقال حلف شمال الأطلسى إنه يبحث فى التقارير عن سقوط صواريخ على بولندا.

وأدت صواريخ روسية سقطت على منطقة حدودية بين أوكرانيا وبولندا، إلى مقتل شخصين بولنديين، مما حدا برئيس وزراء البلاد لعقد عدة اجتماعات أمنية طارئة.

وتعرضت عدة مدن أوكرانية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخى، أدى إلى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق الأوكرانية، وكذلك مودلوفا التى تتغذى بعض مناطقها بالتيار الكهرباء من أوكرانيا.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها لم توجه أى ضربات صاروخية ضد أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.