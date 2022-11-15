عاجل.. البيت الأبيض: واشنطن تتواصل مع بولندا حول سقوط صواريخ روسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال البيت الأبيض "لا يمكننا تأكيد التقارير الواردة من بولندا حول سقوط صواريخ روسية بالأراضى البولندية".

وأدت صواريخ روسية سقط على منطقة حدودية بين أوكرانيا وبولندا، إلى مقتل شخصين بولنديين.

وتعرضت عدة مدن أوكرانية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخى، أدى إلى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق الأوكرانية، وكذلك مولدوفا التى تتغذى بعض مناطقها بالتيار الكهرباء من أوكرانيا.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان -فى بيان نقلته قناة (سى إن إن) الأمريكية- "لم يغب عن بالنا أنه فى الوقت الذى يجتمع فيه قادة العالم فى قمة مجموعة العشرين فى بالى لمناقشة قضايا بالغة الأهمية لحياة الناس حول العالم وسبل عيشهم، تهدد روسيا مجددا تلك الأرواح وتدمر البنى التحتية الحيوية فى أوكرانيا".

وأضاف "هذه الضربات الصاروخية ستؤدى فقط إلى تعميق القلق فيما بين مجموعة العشرين بشأن الآثار المزعزعة للاستقرار لحرب بوتين"، وأردف "أفكارنا مع الشعب الأوكرانى الشجاع، الذى يستمر فى إظهار المقاومة والشجاعة فى دفاعه عن سيادته وديمقراطيته."