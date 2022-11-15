العالم اليوم - الناتو: نتحقق من التقارير بشأن سقوط صواريخ في بولندا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:22 مساءً - أعلن حلف شمال الأطلسي أنه "يتحقق من" تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا مؤكدا أنه يعمل عن كثب مع وارسو العضو في الحلف، وفق ما ذكره مسؤول.

وقال المسؤول في الناتو طالبا عدم الكشف عن هويته "إننا ننظر في تلك التقارير وننسق عن كثب مع حليفتنا بولندا".

من جهته، قال البنتاغون: "لا نملك أي تفاصيل حول سقوط صاروخين روسيين على قرية بولندية حدودية مع أوكرانيا، ولا يمكننا تأكيد صحة التقارير".

وتابع: "نحن واضحون بشأن الدفاع عن أراضي الناتو".

وذكر البيت الأبيض: "نتواصل مع الحكومة البولندية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن سقوط صواريخ روسية.. لا يمكننا تأكيد التقارير أو أي من التفاصيل في الوقت الحالي وسنحدد ما هي الخطوات التالية المناسبة".

من جانبه اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي روسيا بإطلاق صواريخ على بولندا. وطلبت أوكرانيا عقد قمة لحلف الناتو "فورا" بشأن تداعيات سقوط الصواريخ داخل الأراضي البولندية العضو في حلف شمال الأطلسي.