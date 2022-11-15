العالم اليوم - مونديال 2022.. سكالوني "يقلّل" من حظوظ منتخب الأرجنتين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 11:22 مساءً - حاول مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني التخفيف من الضغط عن فريقه الذي يرشحه الكثيرون للذهاب بعيدًا في مونديال 2022، واعتبر أنّ "لا شيء مضمون في كرة القدم".

ماذا قال سكالوني؟ ليس لدينا ضغط لأنه في النهاية هذه كرة قدم، سنلعب كأس العالم لكرة القدم.

نحن ندرك ما تمثله كرة القدم للأرجنتين لكنها رياضة ولهذا السبب علينا أن نخطو على أرض الملعب ونفعل ما يجب.

علينا أن نخرج ونلعب بالطريقة التي نعرفها. ثم هناك الكثير من الأشياء المجهولة. سكالوني وعودة ديبالا ومواجهة السعودية أعرب سكالوني عن تفاؤله بعودة مهاجم روما الإيطالي، باولو ديبالا، إلى جهوزيته في الوقت المناسب قبل انطلاق المونديال بعد إصابة في أوتار الركبة.

وعن المواجهة الافتتاحية أمام السعودية، أشار سكالوني إلى "معرفته الجيدة بالمنتخب السعودي".

وقال: "لقد شاهدناهم قبل بضعة أيام أمام بنما. إنه فريق جيد جدا، قوي من الناحية الفنية مع لاعبين سريعين ومشابهين للمنتخب الإماراتي. سيجعلون من المباراة صعبة علينا كونها أيضا الأولى لنا في كأس العالم". المنتخب الأرجنيتني في المونديال أعلن سكالوني (44 عاما)، الذي قاد الأرجنتين للفوز بأول لقب كبير لها منذ 28 عاما في "كوبا أميركا" العام الماضي، عن قائمة من 26 لاعبا بقيادة النجم ليونيل ميسي الجمعة.

ما يزال المنتخب الأرجنتيني من دون هزيمة منذ 35 مباراة.

سيواجه نظيره الإماراتي في مباراة ودية في أبوظبي الأربعاء قبل أن يسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

تستهل الأرجنتين مشوارها في كأس العالم بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر وذلك في مجموعة تضمّ أيضا المكسيك وبولندا.

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