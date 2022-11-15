هولندا: الرد على القصف الصاروخي بأوكرانيا هو مواصلة دعمها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - أكد وزير خارجية هولندا فوبكة هويكسترا، أن الرد على تجدد القصف الصاروخي على كييف وعدة مدن أوكرانية هو مواصلة دعم أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الإنسانية.

وقال هويكسترا، الذي يحتمي في أحد الملاجئ من قصف صاروخي في العاصمة الأوكرانية كييف في تصريح لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن "هذا يجب أن يحفزنا أكثر على مساعدة أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الإنسانية والدفع من أجل تحقيق العدل".

وأوضح هويكسترا أنه التقى لتوه بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا وكان في طريقه للاجتماع بمسؤول آخر عندما سمع أنباء القصف واضطر إلى الاحتماء داخل قبو فندق.

وأفادت (سي إن إن) قبل قليل بأنه تم استهداف 7 مدن أوكرانية على الأقل من بينها كييف وخاركيف ولفيف بهجمات صاروخية روسية، وأن هذه الموجة من الهجمات على عدة مناطق في أنحاء أوكرانيا هي الأولى خلال هذا الشهر وذلك عقب وقوع عدة هجمات مدمرة في شهر أكتوبر الماضي.

وكان هويكسترا قد وصل صباح اليوم إلى كييف للاجتماع بمسؤولين أوكرانيين.