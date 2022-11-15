جدة - نرمين السيد - وأدت صواريخ روسية سقط على منطقة حدودية بين أوكرانيا وبولندا، إلى مقتل شخصين بولنديين. وتعرضت عدة مدن أوكرانية، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخى، أدى إلى انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق الأوكرانية، وكذلك بولندا التى تتغذى بعض مناطقها بالتيار الكهرباء من روسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اجتماع أمنى عاجل ببولندا بعد سقوط صواريخ روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.