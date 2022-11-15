العالم اليوم - باريس تنتزع الصدارة من لندن وتصبح أكبر بورصة في أوروبا

انتم الان تتابعون خبر باريس تنتزع الصدارة من لندن وتصبح أكبر بورصة في أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 10:22 مساءً - تجاوزت بورصة باريس بورصة لندن من حيث القيمة السوقية، لتصبح أكبر أسواق الأسهم الأوروبية، وفقًا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبرغ".

ويأتي ذلك في وقت تتراجع فيه الفجوة بين أسواق الأسهم في المملكة المتحدة وفرنسا، منذ أن صوت البريطانيون على مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للطروحات الأولية في سوق باريس بورصة لندن من حيث القيمة بالدولار، كما تراجعت قيمة الأسهم البريطانية التي تركز على السوق المحلي خلال العام الجاري.

كما ارتفعت أسهم مصنعي السلع الفرنسية الفخمة مثل “إل في إم إتش” في الآونة الأخيرة.

وجاء ذلك في تأثير المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي بالمملكة المتحدة ومدى انعكاسها على الأصول، بينما أدى التفاؤل بشأن تخفيف الصين للقيود المرتبطة بسياسة مكافحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسهم بعض السلع الفرنسية.

ومن جهة أخرى، عملت تحركات العملة أيضًا لصالح البورصة الفرنسية، إذ تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 13 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، بينما انخفض اليورو بنحو 9 بالمئة.