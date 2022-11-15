سلطات ولاية ”كيرالا” الهندية تصدر تحذيرًا بسبب تفشي حمى الضنك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أصدرت سلطات ولاية "كيرالا" الهندية، اليوم "الثلاثاء"، تحذيرا في سبع من مقاطعات الولاية بسبب تفشي وارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك.

وقالت وزيرة الصحة بالولاية فينا جورج، في تصريحات صحفية أوردتها شبكة "إن دي تي في" الهندية، إن الحكومة ستبدأ حملات أسبوعية لتطهير الأماكن العامة وإزالة المياه الراكدة، مشددة على بقية مقاطعات الولاية ضرورة أن تأخذ حذرها وأن تنخرط في إزالة مواقع تكاثر البعوض الذي يلعب دورا أساسيا في انتقال المرض.

ووجهت فينا جورج جميع السلطات بتكثيف الإجراءات الوقائية لمكافحة حمى الضنك، وخاصة مع استقبال الولاية لكميات كبيرة من الأمطار الموسمية وزيادة منسوب المياه الراكدة.