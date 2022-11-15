انقطاع الكهرباء فى مولدوفا بعد الغارات الروسية على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأبلغت السلطات المولدوفية عن انقطاع كبير فى التيار الكهربائى فى جميع أنحاء البلاد، بعد الضربات العسكرية الروسية على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا.
وقال وزير البنية التحتية أندريه سبينو: "بعد القصف الروسى على نظام الطاقة الأوكرانى فى الساعات الماضية، تم فصل أحد خطوط الكهرباء التى تغذى بلادنا بالكهرباء، وقد أدى ذلك إلى انقطاع كبير فى التيار الكهربائى فى جميع أنحاء البلاد".
وأشار سبينو إلى أن خطوط الكهرباء المعطلة، لم تتضرر، ولكن تم فصلها تلقائيا كإجراء وقائى، وأضاف أن شركة الكهرباء المولودفية، تعمل على استعادة الكهرباء، مضيفا أنه سيتم إطلاع المواطنين على التطورات بشأن هذه المسألة.
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