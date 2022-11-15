عاجل.. مقتل بولنديين بصاروخ قرب حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وشن الجيش الروسى، فى وقت سابق اليوم، عدة هجمات صاروخية على عدد من المدن الأوكرانية، منها العاصمة كييف، أدت لانقطاع الكهرباء فى عدد من المناطق.

وحذر الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى، من مزيد من الضربات الصاروخية الروسية.

وقال إيهور تيريخوف عمدة مدينة "خاركيف" الأوكرانية، إن صواريخ روسية ضربت بُنى تحتية هامة فى المدينة ما أدى لتضررها بشكل كبير.

وأضاف تيريخوف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "سى إن إن" الأمريكية، أنه لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بوقوع قتلى أو جرحى جراء القصف، لافتا إلى حدوث مشكلات بوسائل النقل الكهربائية ومترو الأنفاق بسبب مشكلات الطاقة الناجمة عن القصف.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان -فى بيان نقلته قناة (سى إن إن) الأمريكية- "لم يغب عن بالنا أنه فى الوقت الذى يجتمع فيه قادة العالم فى قمة مجموعة العشرين فى بالى لمناقشة قضايا بالغة الأهمية لحياة الناس حول العالم وسبل عيشهم، تهدد روسيا مجددا تلك الأرواح وتدمر البنى التحتية الحيوية فى أوكرانيا".