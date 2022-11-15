عاجل.. انقطاع الكهرباء فى مولدوفا بعد قصف روسى بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحذر الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكي، من مزيد من الضربات الصاروخية الروسية.

وقال إيهور تيريخوف عمدة مدينة "خاركيف" الأوكرانية، إن صواريخ روسية ضربت بُنى تحتية هامة فى المدينة ما أدى لتضررها بشكل كبير.

وأضاف تيريخوف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بوقوع قتلى أو جرحى جراء القصف، لافتا إلى حدوث مشكلات بوسائل النقل الكهربائية ومترو الأنفاق بسبب مشكلات الطاقة الناجمة عن القصف.

فيما سُمع دوى انفجارين على الأقل، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الأوكرانية كييف، وتصاعد الدخان فوق المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن صافرات الإنذار دوت فى جميع أنحاء كييف.

وجاءت الانفجارات فى أعقاب تحذيرات من الغارات الجوية بأنحاء أوكرانيا، بعد ساعات من إلقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى، خطابًا بالفيديو على زعماء مجموعة العشرين الذين يجتمعون فى بالى.