جدة - نرمين السيد - وحذر الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكي، من مزيد من الضربات الصاروخية الروسية.
وقال إيهور تيريخوف عمدة مدينة "خاركيف" الأوكرانية، إن صواريخ روسية ضربت بُنى تحتية هامة فى المدينة ما أدى لتضررها بشكل كبير.
وأضاف تيريخوف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بوقوع قتلى أو جرحى جراء القصف، لافتا إلى حدوث مشكلات بوسائل النقل الكهربائية ومترو الأنفاق بسبب مشكلات الطاقة الناجمة عن القصف.
فيما سُمع دوى انفجارين على الأقل، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الأوكرانية كييف، وتصاعد الدخان فوق المدينة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن صافرات الإنذار دوت فى جميع أنحاء كييف.
وجاءت الانفجارات فى أعقاب تحذيرات من الغارات الجوية بأنحاء أوكرانيا، بعد ساعات من إلقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكى، خطابًا بالفيديو على زعماء مجموعة العشرين الذين يجتمعون فى بالى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انقطاع الكهرباء فى مولدوفا بعد قصف روسى بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.