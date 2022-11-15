الولايات المتحدة تدين الهجمات الصاروخية على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان -فى بيان نقلته قناة (سى إن إن) الأمريكية- "لم يغب عن بالنا أنه فى الوقت الذى يجتمع فيه قادة العالم فى قمة مجموعة العشرين فى بالى لمناقشة قضايا بالغة الأهمية لحياة الناس حول العالم وسبل عيشهم، تهدد روسيا مجددا تلك الأرواح وتدمر البنى التحتية الحيوية فى أوكرانيا".

وأضاف "هذه الضربات الصاروخية ستؤدى فقط إلى تعميق القلق فيما بين مجموعة العشرين بشأن الآثار المزعزعة للاستقرار لحرب بوتين"، وأردف "أفكارنا مع الشعب الأوكرانى الشجاع، الذى يستمر فى إظهار المقاومة والشجاعة فى دفاعه عن سيادته وديمقراطيته."

وفى وقت سابق اليوم، وقعت موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على عدة مدن أوكرانية، من بينها العاصمة كييف، تسببت فى حدوث انقطاعات فى إمدادات الكهرباء. ولقى شخص واحد على الأقل مصرعه من جراء قصف صاروخى روسى على مبنى سكنى فى حى "بيشرسك" بوسط كييف؛ حسبما أعلن عمدة المدينة فيتالى كليتشكو.