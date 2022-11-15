عاجل.. أمريكا: الجمهوريون على بعد مقعد لحسم أغلبية النواب

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجمهوريين على بعد مقعد لحسم أغلبية مقاعد مجلس النواب.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجمهوريين على بعد مقعد لحسم أغلبية مقاعد مجلس النواب. وبات الجمهوريون على بعد مقعد واحد لحسم سيطرتهم على مجلس النواب الأمريكى، فيما حسم الديمقراطيون السباق على مجلس الشيوخ.

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