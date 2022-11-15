عاجل.. زيلينسكى يحذر من مزيد من الضربات الصاروخية الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال إيهور تيريخوف عمدة مدينة "خاركيف" الأوكرانية، إن صواريخ روسية ضربت بُنى تحتية هامة فى المدينة ما أدى لتضررها بشكل كبير.

وأضاف تيريخوف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بوقوع قتلى أو جرحى جراء القصف، لافتا إلى حدوث مشكلات بوسائل النقل الكهربائية ومترو الأنفاق بسبب مشكلات الطاقة الناجمة عن القصف.

وفى السياق ذاته، أفادت "سى إن إن" بسماع دوى انفجارات فى مدينة "لفيف" بغرب أوكرانيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان ناجما عن صواريخ أم لا، وأن سلطات الجيش طالبت المواطنين هناك بالبقاء داخل الملاجئ.

يُشار إلى أنه سمع دوى انفجارين بالعاصمة "كييف" قبل قليل، ودعت السلطات السكان إلى البقاء داخل الملاجئ.