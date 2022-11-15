العالم اليوم - لهذه الأسباب.. صادرات غازبروم من الغاز تتراجع بقوة منذ يناير

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. صادرات غازبروم من الغاز تتراجع بقوة منذ يناير من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:22 مساءً - قالت شركة "غازبروم"، أكبر منتج للغاز في روسيا، الثلاثاء، إن إنتاجها وصادراتها من الغاز واصلا الهبوط، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 19.2 بالمئة، والصادرات بنسبة 43.4 بالمئة بين أول يناير و15 نوفمبر.

وانخفضت صادرات غازبروم، وبالتالي إنتاجها، بعدما قللت الشركة أو أوقفت إمداداتها إلى بعض أكبر زبائنها الذين رفضوا التحول إلى الدفع بالروبل كما طلب الرئيس فلاديمير بوتين، ردا على العقوبات الغربية في مارس.

إلى جانب ذلك، تعرضت خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم التي تربط بين روسيا وألمانيا لأضرار في سبتمبر، مما قطع طريق أي إمدادات أخرى إلى أوروبا، وقطع عن موسكو حصتها من إيراد صادرات الغاز.

وقالت غازبروم إنها أنتجت 359.7 مليار متر مكعب من الغاز بين أول يناير و15 نوفمبر، بانخفاض 19.2 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغت صادراتها إلى خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق 93.2 مليار متر مكعب، بانخفاض 43.4 بالمئة عنها قبل عام.

وفي الداخل، سجلت غازبروم انخفاضا 5.9 بالمئة في الطلب، وهو ما "قد يشير بطريقة غير مباشرة إلى تفاقم الركود" في القطاع الصناعي، وذلك وفقا لما قاله يفجيني سوفوروف الخبير الاقتصادي لدى "سنترو كريديت بنك".