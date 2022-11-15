هولندا: الرد على القصف الصاروخى بأوكرانيا هو مواصلة دعمها

جدة - نرمين السيد - وقال هويكسترا، الذى يحتمى فى أحد الملاجئ من قصف صاروخى فى العاصمة الأوكرانية كييف - فى تصريح لقناة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن "هذا يجب أن يحفزنا أكثر على مساعدة أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الإنسانية والدفع من أجل تحقيق العدل".

وأوضح هويكسترا أنه التقى لتوه بنظيره الأوكرانى دميترو كوليبا وكان فى طريقه للاجتماع بمسؤول أخر عندما سمع أنباء القصف واضطر إلى الاحتماء داخل قبو فندق.

وأفادت (سى إن إن) قبل قليل بأنه تم استهداف 7 مدن أوكرانية على الأقل من بينها كييف وخاركيف ولفيف بهجمات صاروخية روسية، وأن هذه الموجة من الهجمات على عدة مناطق فى أنحاء أوكرانيا هى الأولى خلال هذا الشهر وذلك عقب وقوع عدة هجمات مدمرة فى شهر أكتوبر الماضى.

وكان هويكسترا قد وصل صباح اليوم إلى كييف للاجتماع بمسؤولين أوكرانيين.