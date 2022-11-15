العالم اليوم - ارتفاع قوي لمؤشرات "وول ستريت" بعد بيانات تشير لتباطؤ التضخم

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع قوي لمؤشرات "وول ستريت" بعد بيانات تشير لتباطؤ التضخم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 07:22 مساءً - صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الثلاثاء، بقوة وبشكل جماعي، بعدما عزز ارتفاع أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بأقل من المتوقع الآمال بأن يزيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمعدلات أقل.

ومن المحتمل أن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قريبًا من وتيرة رفع معدلات الفائدة، في وقت يحاول فيه الفيدرالي معرفة تأثير الارتفاعات السريعة لمعدلات الفائدة التي وافق عليها حتى الآن هذا العام على الاقتصاد، بحسب تصريحات لنائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لايل برينارد.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر ​​"داو جونز" الصناعي 230.79 نقطة أو بنسبة 0.69 بالمئة بحلول الساعة 16:53 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى مستوى 33762.49 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 58.3 نقطة أو بنسبة 1.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4015.72 نقطة.

وصعد كذلك المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 280.26 نقطة، تعادل 2.47 بالمئة إلى 11472.42 نقطة.

وقالت برينارد، خلال حلقة نقاشية في واشنطن، إنه سيكون من المناسب خلال وقت قريب جدا إبطاء وتيرة زيادة معدلات الفائدة، لكنها أكدت أنه لا يزال أمام الفيدرالي الكثير من الخطوات فيما يتعلق برفع معدلات الفائدة.

ورفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة الرئيسية من نحو صفر بالمئة في مارس إلى 3.75 و4 بالمئة، لكبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ نحو 4 عقود، وذلك في أقوى دورة تشديد للسياسة النقدية منذ ثمانينيات القرن العشرين، وانطوت على زيادة بمقدار 75 نقطة أساس 4 مرات على التوالي.

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر أكتوبر، مع انخفاض أسعار الخدمات للمرة الأولى في نحو عامين، في دلالة جديدة على أن التضخم بدأ ينحسر، وهو ما قد يسمح للفيدرالي الأميركي بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وأظهر التقرير الصادر عن وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، تراجع تكلفة البضائع باستثناء الغذاء والطاقة، وهو ما يعكس تحسن أوضاع سلاسل التوريد وتباطؤ الطلب نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.