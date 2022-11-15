العالم اليوم - لمواجهة التهديد الروسي.. بريطانيا تعتزم بناء خمس فرقاطات

انتم الان تتابعون خبر لمواجهة التهديد الروسي.. بريطانيا تعتزم بناء خمس فرقاطات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 07:22 مساءً - تعتزم بريطانيا تخصيص 4.2 مليارات جنيه إسترليني (4.9 مليارات دولار) لشراء خمس فرقاطات جديدة من مجموعة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية العملاقة، سعيا لتعزيز الأمن "في مواجهة تزايد التهديدات الروسية"، حسبما أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك الثلاثاء.

وأكد سوناك في بيان صادر عن داونينغ ستريت أن "المملكة المتحدة وحلفاءها يتخذون الخطوات لتعزيز أمنهم في مواجهة تهديدات روسية متزايدة".

وأضاف أن "أفعال روسيا تضعنا جميعا في خطر. وبينما نقدّم للشعب الأوكراني الدعم الذي يحتاج إليه، فنحن نسخّر أيضا وسع وعمق خبرة المملكة المتحدة لحماية أنفسنا وحلفائنا. وهذا يشمل بناء الجيل المقبل من السفن الحربية البريطانية".

ويمثّل هذا المبلغ المرحلة التالية من برنامج يجري بموجبه حاليا بناء ثلاث سفن.

ويتوقع الانتهاء من بناء الفرقاطات الثماني بحلول منتصف 2030.

وأكدت مجموعة "بي إيه إي سيستمز" في بيان منفصل طلبية شراء خمس فرقاطات إضافية طراز "سيتي كلاس تايب 26".

وأضافت أن الطلبية ستوفر أربعة آلاف وظيفة في كل أقسام الشركة وسلسلة الإمداد.

من جهة أخرى، أفادت المجموعة عن ارتفاع عدد الطلبيات لديها عقب الحرب في أوكرانيا.